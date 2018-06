Eiki Nestor: liikumine Eesti 200 on kindlasti rohkem tsentris kui Isamaa või Reformierakond

Sotsiaaldemokraatliku erakonna juhatuse liige ja riigikogu esimees Eiki Nestor arvab, et Eesti 200 võib uue tulijana küll riigikokku pääseda, aga ilma oma poliitilist maailmavaadet määratlemata ta kaua pildil ei püsi.

Nestori arvates on väga oluline, et oleks selge, mille poolest erakond teistest erineb. Eesti 200 puhul ei ole see tema meelest selge.

"Ühiskonnas alati ootus uue poliitilise jõu järgi olemas," leidis Nestor Eesti 200 riigikogusse pääsemise potentsiaalist rääkides. "Inimesed hääletavad nende poolt just seetõttu, et nad on uued. Edukaks võib saada, kui leitakse oma koht. Vastasel juhul pikka pidu ei ole," märkis Nestor.

Potentsiaalse koostöö osas liikumisega Eesti 200 on Nestor pigem optimistlik. "Nad on kindlasti praegu rohkem tsentris kui meie praegused parempoolsed erakonnad, nii Isamaa kui Reformierakond," leiab ta.

Nestor leiab, et praegu on ruumi rohelise maailmavaatega inimeste esindamiseks, kuna roheliste erakond laostas vahepeal enda mainet liiga palju. Samuti on võib-olla oma koht ka sotisaaldemokraatidest vasakpoolsema maailmavaatega erakonnale.