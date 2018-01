Eiki Nestor: Langi tööd riigikogus saab kontrollida üksnes Pevkur

Riigikogu esimehe Eiki Nestori (SDE) sõnutsi on Rein Langi (Reformierakond) puhul tegemist Hanno Pevkuri (Reformierakond) personaalse nõunikuga ja seega annab ning kontrollib Langi tööülesandeid üksnes Pevkur. Ent Nestor rõhutab, et tegu on siiski riigikogu aseesimehe mitte Reformierakonna nõunikuga.

Nestor ütles Delfile, et Rein Langi on siiski riigikogu juhatuse liikme nõunik. "Langi puhul ei ole tegemist Reformierakonna esimehe nõunikuga," märkis Nestor.

Mis puudutab Langi tööülesandeid riigikogu aseesimehe Hanno Pevkuri nõunikuna, siis Nestor nentis, et Langile jagab ülesandeid ja kontrollib nende täitmist ainult Pevkur. "Hanno Pevkur võttis Langi tööle ja kellelgi teisel ei ole õigust tema tegemisi kontrollida," sõnas Nestor ja rõhutas, et sellest hoolimata peavad Langile jagatavad ülesanded olema seotud riigikogu tööga.

Mis puudutab Vabaerakonna esimehe Artur Talviku kriitikat teemal, justkui hakkaks Lang riigikogu palgal olles abistama Pevkurit Reformierakonna esimehe ülesannetes, rõhutas Nestor veel kord, et Lang on siiski palgatud riigikogu aseesimehe personaalseks nõunikuks. "Mõlemal on juriidiline taust, usun, et nii Lang kui ka Pevkur oskavad seaduse sätet õigesti tõlgendada," möönis riigikogu esimees.

Eile andis Reformierakonna esimees Hanno Pevkur avalikkusele teada, et sellest nädalast on tema kui riigikogu aseesimehe nõunikuna tööd alustamas Rein Lang. "Mul on hea meel, et meie meeskonnaga taasliitus Rein Lang. Rein jätkab tööd ka Nortalis, kuid tema rikkalik kogemus parlamendis, valitsuses ja erakonnas aitavad meil eelkõige ideoloogilises plaanis atra seada, et olla parimas vormis löögirusikas 2019. aasta Riigikogu valimistel," ütles Pevkur.