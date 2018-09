Eiki Nestor kritiseerib Kaja Kallast: erakond ei saa oma esimehele naeruväärseid ettepanekuid lubada

"Ja kui oleks leidunud samal tasemel huumorimeelega ajakirjanik, siis oleks võinud Kallaselt küsida, miks ta muud maksud alles jätab," lisas Nestor.

Nestor lisas tõsisemalt, et Kallase soov tähendaks kahte võimalust. "Kas muude maksude - tulumaks, käibemaks - meeletut tõusu, kui pensionide maksmine ja arsti juurde saamine maksumaksja raha eest ikka alles jääb. Ehk siis pommi alla panemist Eesti majandusele," ütles ta. Teise võimalusena nägi ta kas pensionide kaotamist ja tasulist arstiabi. "See saaks olema nii ebainimlik, et ei julge isegi kirjeldada, mis siis juhtuks," kommenteeris Nestor.

Ta ei imestaks, kui Kaja Kallase väljaütlemised samas joones tooks selle aasta poliitika kalendrisse ilmuks veel ühe sündmuse Reformierakonna erakorralise üldkogu näol. "Sest erakond ei saa oma esimehele naeruväärseid ettepanekuid lubada," kritiseeris Nestor Kallast.

Tänases Toomas Sildami ERR-i intervjuus ütles Kaja Kallas, et talle meeldiks, kui sotsiaalmaks üldse ära kaotataks. Küll aga täpsustas, et erakonna valimisprogrammis seda neil ei ole. "Jah, ma tean, see maksab 3,2 miljardit eurot [aastas]," vastas ta ajakirjaniku jahmatusele