Eiki Nestor: Kaja Kallas ei tea tervishoiust midagi või pole üleüldse püüdnudki endale asja selgeks teha

Riigikogu esimees Eiki Nestor ütles, et kui tervishoiu eest vastutaks Reformierakonna tulevane esimees Kaja Kallas, siis ilmselt mõjuks see parteile negatiivselt.

Teisipäevases "Foorumi" saates ütles riigikogu esimees, sotsiaaldemokraat Eiki Nestor, et erakonnad ei peaks tervise- ja tööministriks panema partei esimeest. "Tervishoius on nii tundlikud teemad. Poliitikud saavad seal asjade eest, mis nad on teinud ja ka selle eest, mida pole," põhjendas Nestor.

"Lugesin Eesti Ekspressist hirmuga, et Kaja Kallas ei tea tervishoiust midagi või ei ole üleüldse püüdnudki endale asja selgeks teha," lausus Nestor ja lisas, et kui Kallas vastutaks tervishoiu eest, teeks see Reformierakonnale kindlasti suurt kahju.