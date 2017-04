Eiki Nestor allkirjastab Bratislavas eesistumise sisulise järjepidevuse deklaratsiooni

Riigikogu esimees Eiki Nestor kirjutab homme Bratislavas koos kolleegidega Bulgaaria ja Austria parlamendist alla deklaratsiooni, mille eesmärk on tagada kolme järjestikuse eesistujariigi vahel sisuline koostöö.

"Eesistujariigi ülesanne on olla erapooletu kompromisside leidja kõigi liikmesriikide vahel," ütles Nestor. "Euroopa Liidu ees täna seisvad küsimused on aga küllaltki keerukad ja nendele ei õnnestu alati leida lahendust poole aasta pikkuse eesistumise perioodi jooksul. Just seepärast peavadki järjestikused eesistujariigid tegema omavahel tihedat koostööd, et alustatu edukalt lõpule viia," selgitas ta.

Eesti, Bulgaaria ja Austria deklaratsioonis rõhutatakse vajadust tegeleda nii julgeoleku- kui ka majandusküsimustega, samuti Ühendkuningriigi lahkumisläbirääkimistega ja rändekriisi lahendamisega.

Ühisprogrammi eesmärk on tagada nii poliitilisel kui ametkondlikul tasandil kolme riigi parlamendi ja Euroopa Parlamendi vahel tõhus koordineerimine ja side eesistumise perioodi parlamentaarsete programmide koostamisel ja konverentside korraldamisel.

Kolme järjestikuse eesistujariigi ehk trio-partnerite koostöö eesmärgiks ongi ühisprogramm, mis aitab kindlustada, et olulised teemad püsivad tähelepanu all mitte ainult oma riigi eesistumise ajal, vaid pidevalt läbi pooleteise aasta.

Eesti võtab eesistumise teatepulga üle 2017. aasta juulis Maltalt ja annab pool aastat hiljem edasi Bulgaariale, millele järgneb Austria eesistumine.

Deklaratsiooni allkirjastamine toimub Euroopa Liidu parlamentide spiikrite konverentsil Bratislavas, kus on arutlusel Euroopa tulevik ja rahvusparlamentide suhe kodanikega.