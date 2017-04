Ehitaja loodab Ülemiste trammitunneli põlengule vaatamata tähtajaks valmis saada

Merko Ehitus loodab Ülemiste trammitunneli valmis saada tähtajaks. Õnnetuse rahaline kahju on alles selgitamisel, kuid linnale see lisakulu ei tähenda.

"Ehitushanke maksumus on lepingus fikseeritud ning see ei muutu," kinnitas Delfile Tallinna Linnatranspordi AS Avalike suhete spetsialist Urmas Tooming ning lisas, et ehitaja pole teatanud muudatustest tööde tegemise graafikus.

Lennujaamani viivas trammitunnelis töid tegeva Merko Ehitus Eesti projektidirektori Tiit Joosti sõnul eelmisel reedel toimunud põleng mõjutab töid küll, sest kahjustada saanud torustikud vajavad asendamist, kuid objekti lõpptähtajale loodetavasti see mõju ei avalda. Kahjude rahaline hindamine alles käib.

Mis siis toimus tol põlengupäeval tunnelis? Joosti sõnul oli tegemist keevitusmuhvi rikkest tingitud torustikusisese hõõgumisega, mida polnud vaatlusel võimalik tuvastada. Kuna torulõik oli avatud mõlemast otsast ning otsad paiknesid erinevatel kõrgustel, tekkis ilmselt hõõgumist ning selle edasiarengut põlemiseks soodustav tuuletõmbus ehk nn. korstnaefekt. Umbes tund aega hiljem märgati toru otsast väljaimbuvat suitsu, mis paisus avatud leegiga põlemiseks.

"Lõik paiknes paekivisüvendis, mistõttu ohtu ümbruskonnale ei olnud, häiriv oli suits. Päästeamet aitas olukorra kiiresti kontrolli alla saada, inimesed viga ei saanud," selgitas Joosti.

Delfi kirjutas 31. märtsil, et Ülemistel raudtee alla rajatavas trammitunnelis puhkes õhtupoolikul tulekahju. Ülemiste tehnopargi juurest tulev suitsupilv levis mööda linna laiali ning lugejate sõnul oli õhus tunda vänget suitsuhaisu, mistõttu oli ka raske hingata.

Päästeamet sai kell 17.40 teate, et Lasnamäel Suur-Sõjamäe tänaval tuleb ehitusjärgus trammitunnelist paksu suitsu. Päästjad tegid kindlaks, et seal põlevad plastiktorud ning kustutasid tulekahju kella 18.26ks.