Ehho Moskvõ peatoimetaja Delfile: ka see, kui inimesed tulevad tänavatele Stalini piltidega on protest korruptsiooni, korralageduse ja Putini vastu

Ehho Moskvõ peatoimetaja Aleksei Venediktov rääkis laupäeval TEDx Lasnamäe raames sotsiaalvõrgustikest ja inimeste "tõusust ja langusest" meediat "tarbides". Vene Delfile antud intervjuus ütles ta, et sotsiaalmeedia ajastul on väga keeruline õpetada inimesi adekvaatselt lugema.

Kas meedia peaks kujundama oma lugejaid? See probleem on teravalt esile kerkinud ajal, mil meedia on laialt levinud sotsiaalvõrgustikes jne.

"Me ei saa õpetada midagi, püüame vaid lugemisoskust parandada digitaalsel ajastul. Aga ka see on keeruline. Meie kui ajakirjanike eelis on aga see, et me töötame informatsiooniga kogu elu, me suudame eristada, mis on suure tõenäosusega valeuudis ja mis mitte. Õpetada seda kellelegi teisele on võimatu, me isegi meie õpime seda pidevalt," sõnas Venediktov.

Peatoimetaja lisas veel, et nii meedia kui ka meedia tarbijad on hetkel halvas "vormis", info jõuab inimesteni uuel ja harjumatul moel. Kuidas aga peaks meedia käituma infosõdade ajastul? Venediktov rõhutab, et sotsiaalvõrgustikud risustavad infot. "Me loeme konkreetsete inimeste kohta Twitteris, Instagramis ja Facebookis. Iga isiku kohta tema enda maailmas toimuvat. Seega peame meedia muutma atraktiivsemaks ja seda mitte ainult sisu mõttes. On selge, et inimesed otsivad seda infot, mis on neile lähemal. Kui inimene on Trumpi toetaja, siis ta usub seda, mida Trump ütleb ja millist infot tema levitab".

Samas lisas Venediktov, et järjest enam loeb meedia puhul pakend. "Valitakse need täpid, mis vilguvad kõige eredamalt. Kes on kõige kaasaegsem, see võidab".

Vaata videost, mida Venediktov veel arvas sotsiaalmeedia rollist Venemaal eelmisel nädalal toimunud korruptsioonivastaste meeleavalduste osas. "Inimesed olid sotsiaalmeedia abil informeeritud kohtadest ja võimalustest. Tavameedia vaikis". Ta on veendunud, et isegi juhul, kui inimesed lähevad tänavale Stalini porteed käes, on see protest korruptsiooni ja Putini vastu.