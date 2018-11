Eetiline dilemma: isamaalane Viktoria Ladõnskaja-Kubits oli ainuke koalitsioonisaadik, kes eile riigieelarvet ei toetanud

Eilne maratonistung läks opositsiooni muudatusettepanekute taktis. Alles kell 21:43 läks hääletuseks, kas II lugemine tuleks katkestada. Läbi see muidugi ei läinud, kuna koalitsioon oli selgelt vastu, lisaks ka Monika Haukanõmm ja Urve Palo.

Siiski, koalitsiooni puhul torkab hääletustulemuses silma, et 49 oli katkestamise vastu, kuid Viktoria Ladõnskaja-Kubits jättis hääletamata.

Miks? Kas te ei toeta eelarvet? Ladõnskaja-Kubits selgitab Delfile, et tänast koalitsiooni ta toetab. "Kaks aastat tagasi ma olin üks neist kes oli veendunud et Reformierakond peab minema ootepingile. Ma toetan ka praeguse eelarve peamist suunda ja näen seal palju head. Ning ma kogu oma südamest hoian pöialt oma erakonnale ja fraktsioonile," sõnab ta.

Eilse otsuse taustal aga märgib ta, et saadik peab hääletama südametunnistuse järgi. "Selle eelarve juures on üks eetiline dilemma, mille leitud lahenduse osas ma pole nõus ja mis takistas mind hääletamisel," lausub ta. "Ning ma tegin selle Isamaa nimel. Nii erakonna inimesed kui ka peaminister teadsid, et eetilise küsimuse lahendust, mille hind on umbes 30 miljonit eurot, mina toetada ei saa."

Ta peab silmas nn katuserahasid. Summa läheb jagamisele väiksemates osades, näiteks erinevatele liitudele, sihtkapitalidele ja mittetulundusühingutele. Enne valimisi on taolised rahasüstid ja võimalus helde näide ilmselgelt vesi valitsuserakondade veskitele.