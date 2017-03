Eestlased söövad soovituslikust kordades rohkem magusat

Magusaga liialdamine ei ole vaid ülekaaluliste probleem. Rahvastiku toitumise uuringu järgi söövad täiskasvanud päevas keskmiselt kaks ja lapsed alates koolieelikutest kuni teismelisteni soovituslikust 3-4 korda rohkem magusat.

Tervise Arengu Instituudi toitumisekspert Tagli Pitsi sõnul on suhkrud organismi toimimiseks vajalikud, kuid jälgima peaks, millistest allikatest ja kui palju neid saadakse, teatas TAI.

„Enamik toiduaineid, roogi ja jooke sisaldavad suhkruid. Mõned toidud sisaldavad suhkruid looduslikult, näiteks puuviljad-marjad, mesi, köögiviljad ja piim ning neis sisalduvad n-ö looduslikud suhkrud on sahharoos, glükoos, fruktoos, laktoos ja maltoos,“ selgitas Pitsi. „Osa suhkrutest aga lisatakse toitudesse-jookidesse nende valmistamise käigus ning neid nimetatakse lisatud suhkruteks.“

Kui maiustuste – šokolaadi ja kondiitritoodete – osas on teada, et need sisaldavad palju lisatud suhkruid ja neid peaks vähem sööma, siis on ka hulk toite, mille suur lisatud suhkrute sisaldus võib tulla üllatusena.

Näiteks 0,5-liitrises limonaadis võib lisatud suhkruid olla kuni 65 grammi, mis on 13 teelusikatäit. Jookidest sisaldavad palju suhkrut ka vitamiinidega rikastatud veed, maitsestatud veed ja joogijogurtid. Palju lisatud suhkruid võivad sisaldada maitsestatud piimatooted – kohupiimakreemid, jogurtid, kohukesed ja teised, kuid rohkelt suhkrut võib peituda näiteks ka soolaste toitude juurde kasutatavates kastmetes, marinaadides ja muudes toodetes.

Toitumisekspert rõhutab, et inimorganismile vajaliku koguse suhkruid saab mitmekesise ja tasakaalustatud toitumise korral kätte juba erinevatest toiduainetest seal looduslikult esinevate suhkrute näol. „Näiteks sahharoosi, glükoosi, laktoosi ja muu suhkruna ning neile lisaks ei ole rohkelt lisatud suhkruid sisaldavaid toite tegelikult vaja tarbida.“

Toitumise uuringu andmetel süüakse rohkem kui 50 protsenti magusast just toidukordade vahepeal.

„Lisatud suhkrutest saadav energia ei tohiks ületada kümmet protsenti kogu päevasest soovituslikust toiduenergiast. Seega, näiteks keskmine täiskasvanud naine, kelle energiavajadus on 2000 kcal, ei tohiks lisatud suhkruid tarbida rohkem kui 50 grammi päevas,“ selgitas Pitsi.

Kui päevas saadav energiakogus (suhkrutest või ka muudest energiat andvatest toitainetest) ületab kulutatud energiat, tekib ülekaal. See omakorda on peamine riskitegur suurele hulgale haigustele. Kui süüa regulaarselt, ei jäeta toidukordi vahele ja süüakse toite kõigist viiest põhitoidugrupist, kuhu kuuluvad näiteks täisteratooted, puu- ja köögiviljad, seemned-pähklid, piimatooted, kala, muna, ei teki üldjuhul vajadust ka näksimise järele. See omakorda vähendab lisatud suhkrute poolest rikaste toitude söömist. Toitumise uuringu andmetel süüakse rohkem kui 50 protsenti magusast just toidukordade vahepeal.

2016. aasta detsembrist jõustus seadus, mis võimaldab inimestel sarnastes toodetes sisalduvat suhkrusisaldust pakenditel oleva teabe abil paremini võrrelda. Toidu märgistusel on kohustuslik välja tuua toitumisalane teave, sealhulgas toote süsivesikute ja suhkrute sisaldus. Pakendile peab märkima sisalduvate suhkrute üldkoguse, st tootes looduslikult sisalduvate suhkrute koguse koos lisatud suhkrute kogusega.

Näiteks maitsestatud jogurti suhkrusisaldus koosneb piimas juba loomulikult olemasolevast suhkrust (laktoos) ja lisatud suhkrutest. Lisatud suhkrute kogust ei pea praegu välja tooma. Sarnaste toodete suhkrusisaldused võivad üsna palju varieeruda, sest mitmed tootjad on võtnud endale eesmärgiks oma toodetes suhkrusisaldust vähendada ja seetõttu on tarbijal võimalik teadlikult valida väiksema suhkrusisaldusega toode.

Mida eespool paikneb lisatud suhkur (kõikvõimalike erinevate nimetuste all nagu näiteks suhkur, fruktoosisiirup, invertsiirup jne) toidu koostisosade loetelus, seda enam teda tootesse lisatud on.

„Suhkruid ei tohi karta, kuid oma ja pere tervise huvides tasub suhkrute teema endale selgeks teha,“ soovitab toitumisekspert Tagli Pitsi.

Tervise Arengu Instituut alustab tänasest teavitust, mis suunab märkama lisatud suhkruid ja vähendama nende tarbimist. Teavitus toimub televisioonis, tänavatel, kauplustes ja veebis.

Veebilehelt toitumine.ee leiab nüüd ka suhkrukalkulaatori, millega saab lihtsalt välja arvutada, kui palju lisatud suhkruid eri toodetest saab ning võrrelda seda päevase piirkogusega.

Samas on ka põhjalik ning uuendatud info suhkrutest ja kuidas nende tarbimist vähendada: http://toitumine.ee/kuidas-tervislikult-toituda/toidusoovitused/magusad-ja-soolased-naksid/suhkur-ja-magusained.