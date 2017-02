Eestlased Rumeenias: demonstratsioonid lõppeksid, kui korruptante karistusest vabastav seadus tagasi võetaks

Rumeenias elavate eestlaste sõnul on protestid olnud rahumeelsed ning igapäevaelu eriti ei sega, kuid neile lõppu veel näha ei ole.

"Eile osalesin ma ka. Abikaasa on juba neljal demonstratsioonil osalenud," räägib 12 aastat Rumeenia pealinnas Bukarestis elanud Karmen Jarca-Tammiste. "Kõik, keda ma tean, võtavad nendest osa."

Naise sõnul algasid demonstratsioonid juba enne vastuolulise seaduse vastu võtmist ööl vastu kolmapäeva. Pärast seda kasvasid demonstratsioonid oluliselt suuremaks. Samas olid Rumeenia parlamendivalimised alles detsembri alguses ning võitjapartei Sotsiaaldemokraadid ongi sellele rõhunud. "Te ju ise valisite meid," vahendab Jarca-Tammiste võimupartei sõnu. Samas tunnistab naine, et valitsuse liikmete avaldused on protestide kasvades pigem ettevaatlikumaks muutunud. "On küll teatavad meediakanalid, mis püüavad nende vaatenurka näidata," tõdeb Jarca-Tammiste.

"Lapse kool on kohe Võidu väljaku kõrval. Mõnel hommikul on inimesed juba kohal olnud, aga muidu kogunevad suuremad hulgad õhtuti kaheksa-üheksa paiku, kui inimestel on päevased tegemised tehtud," sõnab Jarca-Tammiste.

Naise sõnul on demonstratsioonid valdavalt väga rahulikult möödunud. "Neid ei ole organiseerinud opositsioon," selgitab Jarca-Tammiste. "Mingit riigipööret ei soovita. Jah, sellest piisaks, kui nad võtaks seaduse tagasi," arvab naine. Eile õhtul läksid osad demonstrandid siiski ka politseiga kaklema.

Protestid levisid lisaks pealinnale ka muudesse linnadesse. "Clujis oli eile hinnanguliselt tänaval 30 000 inimest," ütleb umbes 300 000 elanikuga ülikoolilinnas Cluj-Napocas elav Kärt Botos. "Kõik oli rahulik, lauldi, marsiti ja mindi koju tagasi. Politseiga konflikti ei mindud," lisab ka Botos . "Elu see ei sega, ainult ühistransport ei saa teatud kohtadest läbi sõta, kuna tänav on inimestest umbes."

Valitsus dekriminaliseeris teisipäeva õhtul eridekreediga teatud korruptsioonikuriteod ja muutis võimu kuritarvitamise vangistusega karistatavaks ainult siis, kui selle tagajärg on rahaline kahju üle 44 000 euro.

Kriitikute sõnul on aga dekreedist peamised kasusaajad sotsiaaldemokraatliku erakonna (PSD) juht Liviu Dragnea, kes on parajasti väidetava võimu kuritarvitamise eest kohtu all, aga ka teised vasakpoolsed poliitikud.