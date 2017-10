Eestlased aitasid katalaanidel püsti panna salajast e-valitsust

Kataloonia varjas Hispaania keskvalitsuse eest plaani ehitada Eesti mudelil põhinev e-riik.

Väljaanne El Pais kirjutab, et Kataloonia võimud tahavad välja töötada oma internetikeskkonna aadressiga cat.gov, mis töötaks sama põhimõttega nagu eesti.ee veebileht. Et säärane keskkond üles ehitada, soovib sealne valitsus kasutada Eesti X-tee andmevahetuskihi süsteemi.

Kataloonia e-riigi ülesehitajad saidki inspiratsiooni justnimelt Eestist ja väidetavalt kohtusid nad ka eestlastest ekspertidega. Kataloonia president Carles Puigdemont kohtus maikuus kaheksaliikmelise Eesti delegatsiooniga, kus arutati Eesti e-riigi edu üle. Samuti reisis SmartCatalonia eestvedaja Daniel Marco mitu korda Eestisse, et siinsetelt asjatundjatelt nõu küsida.

Katalooniat nimetatakse juba praegu e-teenuste osas kõige arenenumaks piirkonnaks Hispaanias. "Nad said keskvalitsusest palju varem aru, misasi see internet üldse on," ütles küberaktivist Simona Levi. "Seega, kui keskvalitsus nende autonoomiasse jõuga sekkub, siis aitab internet Kataloonia võimudel tegelikult eksiilis edasi opereerida."

Hispaania keskvalitsus sai sellisetest plaanidest teada alles mõned nädalad tagasi, kui Kataloonia iseseisvusreferendumiga seoses arreteeritud ametnike valdusest leiti vastavasisulisi dokumente.

Kuigi president Carles Puigdemont ei kuulutanud esmaspäeval iseseisvust välja, töötab sealne valitsus endiselt e-riigi ülesehitamise kavatsustega edasi. Plaanide järgi peaks Kataloonia e-riik tööle hakkama kahe aasta pärast.