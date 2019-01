Eestlannast sai üle-Euroopalise naistevastase vägivalla vastu võitleva organisatsiooni president

Euroopa Naised Vägivalla vastu katusorganisatsioon(Women Against Violence Europe network) valis Viinis toimunud kohtumisel organisatsioonile uue presidendi. Esmakordselt on selleks eestlane, MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskuse tegevjuht Pille Tsopp-Pagan.

"See tähendab, et meil on võimalik osaleda Euroopa-üleste võrgustikutegevuste korraldamisel. Kuna Eesti on president Kaljulaidi juhtimisel naistevastase vägivalla üheks prioriteet-teemaks võtnud, haakub see ka Eestis toimuvate arengutega," kinnitas Tsopp-Pagan.

Üle-Euroopaline võrgustik saab sel sügisel 25-aastaseks. Sellesse kuulub üle 140 liikmesorganisatsiooni 46 riigist. Võrgustiku eesmärk on ühtsena toetada liikmesriikide vabaühendusi naistevastase vägivalla vastu võitlemisel, olles ainus konkreetselt sellele keskenduv katusorganisatsioon Euroopas.

2019. aasta oktoobris toimub WAVE Euroopa 21.konverents Tallinnas, tähistades sellega WAVE Euroopa 25. ja Eesti 100 tähtpäevi.