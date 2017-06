Eestlanna Londonis: pärast tänast terrorirünnakut tõstab pinget ka fakt, et nüüd rünnatakse ka moslemeid

Londoni terrorirünnak 19.06.2017 Foto: NEIL HALL, Reuters

Viimastel nädalatel on Londonis toimunud palju koledaid sündmusi - täna sõitis üks kaubik mošee juures jalakäijate sekka, nädal tagasi põles 24 korruseline maja. Londonis elav eestlanna Marleen Marnot, rääkis Delfile, kuidas need sündmused on mõjutanud Londoni elanike igapäeva elu ja, mis meeleolu üleüldiselt linnas valitseb.