Eestlanna Londonis: inimestele öeldi, et nad jääksid korteritesse

Londonis elav eestlanna Karina märkis, et terves linnas on inimesed täielikus šokis ja tema teada üritasid kortermaja elanikud pääseda kõikvõimalikel viisidel, aga mõnedele soovitati majast mitte lahkuda.

"Inimesed olid linnas ilmselgelt väga šokis ja ka kõige kogenumad tuletõrjujad ütlesid, et nad ei ole kunagi midagi nii suurt ja õudset näinud," sõnas Karina.

"Kui mina kell 7 hommikul üles ärkasin, oli too maja ikka veel leekides, pärast kuue tunni pikkust kustutamist. Olen kuulnud, et keegi üritas käsitsi tehtud langevarjuga alla hüpata ning mõni hüppas ilma selletagi. Lapsed karjusid akendel ning üks ema viskas oma imiku aknast alla, et üks kohalik mees ta kinni püüaks, õnneks beebi jäi ellu," kirjeldas ta toimunut.

"Samuti pääses üks kuueaastane poiss vaid paari luumurruga, kui ema ta viiendalt või kuuendalt korruselt aknast alla viskas. Üks mees kohalikes uudistes väitis, et tema pere sai välja tänu sellele, et ülevalt korrustelt põgenejad koputasid igale uksele ning esimest alarmi kuulsid nad alles siis, kui õues olid ja nägid, et maja on leekides," lisas Karina.

Samuti rääkis ta, et oli kuulnud, et paljudele öeldi, et nad ei tuleks korteritest välja. "Seal majas olevat reegel, et kui tuli ei ole sinu korteris, siis tuleb püsida oma korteris," selgitas Karina." Tuletõrjujad andsid ka osadele korralduse ukse alla rätikud panna." Ta tõdes, et pääsesid ikka ainult need inimesed, kes lihtsalt elu eest jooksid.

Kohalike kohta väitis Karina, et kõik inimesed on äärmiselt abivalmid ja lubasid anda peavarju kõikidele kannatanutele, kellel seda vaja peaks olema.