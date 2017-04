Eestlanna: inimesed on paanikas ja nutavad tänaval

Stockholmis viibiv eestlanna kirjeldab terrorirünnaku aegset kaost Rootsi pealinnas.

"Stockholmis valitses hetkeks kaos. Kõndisin parasjagu sõbrannaga Alensi poole, kui rahvamass meile vastu jooksis. Olime ligi 100 meetri kaugusel Ahlensist, politsei sõitis rahvamassi taga," teatas ta Delfile.

"Me jooksime poodi ja politsei auto jäi seisma täpselt ukse ees. Nad tulid välja ja sihtisid relvadest Ahlensi suunas."

"Mõni hetk hiljem saime tagumisest uksest välja põgeneda, kui uus hord jooksis ja nii jooksime massiga kolm korda. Inimesed on paanikas ja nutavad tänaval, telefonid on umbes ja ei tööta. Sireenid on mööda kihutavatest kiirabidest ja politseinikest tulvil. Helikopterid tiirutavad taevas," kirjutas pealtnägija.

Üks teine eestlane saatis ka oma kirjelduse Stockholmis toimuvast. "Olin rongiga teel Stockholmi kesklinna. Rong on peatunud Stockholmi äärelinnas juba 30 minutit ning rongijuht ütles, et kogu liiklus kesklinna ja sealt välja on teadmata ajaks peatatud ka. Nii metroo kui rongid."