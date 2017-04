Eestlane Rootsis: inimesed jooksid ja nutsid

Tänase Rootsi terrorirünnaku asukohast 100 meetri kaugusel olnud eestlane ei näinud küll mitu inimelu nõudnud autot ennast, aga kuulis mürtsu ja nägi paanikas põgenevaid inimesi.

Eestlasest pealtnägija ütles, et ta ootas kesklinnas kontserdimaja juures bussipeatuses bussi, kui 100 meetri kaugusel Kungsgatanil toimus suur mürts, inimesed hakkasid karjuma ja jooksma, mõned inimesed nutsid. „Mitu jooksjate lainet oli,“ rääkis pealtnägija.

„Mul naine jooksis apteeki, sellel pandi uksed kinni. Mõned inimesed nutavad,“ ütles pealtnägija. Ta ütles, et õnnetuse põhjustanud autot ennast ta ei näinud, vaid kuulis seda. Igal pool on sireenid.

Inimeste sekka sõitnud auto tappis Stockholmis täna mitu inimest.

Hetkel Stockholmis viibiv eestlanne ütles Delfile, et Stockholmi lennujaamas on hetkel rahulik, aga tugevdatud politseivalve lennujaama sissepääsude juures. Kesklinn on halvatud, taksojärjekorras pole mõtet olla.

"Kohalikud on paanikas, kolleegid helistavad ja küsivad teineteiselt, kas kõik on korras. Minu rootslasest kolleeg ütles selle peale, et "vana hea Rootsi, mida me oleme teine, et seda ära teenida?""