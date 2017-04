Eestlane Peterburis: kõik helistavad üksteisele veendumaks, et lähedased on elus ja terved

Peterburis elav ja töötav Mailis ütles Delfile, et linn on üllatavalt rahulik pärast tänast pommiplahvatust metroos. rahulikud ollakse nii tänaval kui ka poodides. Küll aga üritavad kõik saada kontakti oma lähedastega, et teada saada, kas kõik on korras.

"Ei ole mingit paanikat minu kandis, inimesed lausa jätkavad ostlemist. Just kõndis mööda inimene, kes seletas, et plahvatas midagi ka marsruuttaksos metroo Lesnaja kõrval. Kuulen kõiku vestlemas sellest kuidagi rahulikult. Ainuke asi, et kõik kontrollivad oma lähedasi," rääkis Mailis Delfile.

Mailis tegi täna tööd oma kodus linna põhjaosas ning pole seega ühistransporti kasutanud. Tänavatel on tema sõnul liiklust rohkem ja ka inimesi liigub enam, sest Merrill kinni. Metroojaamade ees politseipatrullid. "Kõnnin praegu poest koju jala, et maha rahuneda. Ise sain juhtunust teada, kui lõpetasin konsultatsiooni ja leidsin kümned vastamata kõned telefonist".

Mailise sõnul praegu helistavad linnas kõik üksteisele veendumaks, et lähedased on elus ja terved. "Lähedased, kes ei ole linnas, on küll närvis, sest uudiseid netist ei saa iga hetk kätte. Astusin just poest läbi, uskumatult rahulik õhkkond valitseb kõikjal. Tundub, et mina närvitsen kõige rohkem, sest kasutan üle päeva neid metroojaamu".

Küsimusele, kas Vene meedia kajastab juhtunut kiiresti ja adekvaatselt vastas Mailis, et seda on keeruline hinnata. "Raadiost tulevad hoiatused, metroo kodulehel on kirjas "helistage lähedastele", igas uudistekanalis info ühesugune..."

Peterburi metroos plahvatasid täna pärastlõunal lõhkekehad. Vene uudisteagentuuride teatel hukkus vähemalt 10 inimest, vähemalt 25 on saanud viga.

