Eestlane Kataloonias: inimesed jõid õlut, laulsid, tantsisid, olid rõõmsad

Kataloonias pooleaastast praktikat tegev Marleen Valdmaa rääkis, et kui ta kuulis iseseisvuse väljakuulutamisest, läks ta vaatama iseseisvuse toetajate pidu valitsushoone juures, kus inimesed inimesed jõid õlut, laulsid, tantsisid, olid rõõmsad ning palju oli näha Kataloonia lippe.

19. augustil Katalooniasse jõudnud Valdmaa ütles, et alguses oli asi rahulik, aga mõne aja pärast algasid suuremad meeleavaldused. Tema ise jäi iseseisvuse küsimuses neutraalseks, aga osales mitmetel üritustel, et vaadata, mis seal toimub. Tõsi, jõudis ta vaid iseseisvuse toetajate, mitte vastaste meeleavaldustele.

Kui 1. oktoobril toimus Kataloonia iseseisvusreferendum, mis tõi kaasa tõsise politsevägivalla hääletajate kallal, siis tema ise vägivalda ei näinud ja vägivallast videosid nähes oli ta üllatunud.

"Ei oleks uskunud, et 2017. aastal Hispaanias võiks selline asi juhtuda. Inimesed olid vägivalla kasutamise üle üllatunud ja väga nördinud," rääkis ta.

Tänasest iseseisvuse väljakuulutamisest kuulis ta õhtul. Ta vaatas üle Hispaania meediakanalid, sotsiaalmeedia ja Delfi ning kui nägi, et tõesti on see toimumas, otsustas ka minna vaatama, mis linnas tehakse.

Valitsushoone ees platsil hakkasid ummikud pihta, tänavad on kitsad, rahvast täis, Kataloonia lippe kanti ümber kaela nagu Supermani keepe, inimesed naeratasid, olid väga positiivsed, sest nende jaoks on see üks parimaid uudiseid.

Inimesed tahtsid tema sõnul tähistada, jõid õlut, laulsid, tantsisid ja olid rõõmsad. Iseseisvuse vastaseid ta täna ei näinud.