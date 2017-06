Eestivastast propagandat paljastav blogi ilmub nüüd ka vene keeles

Mõned kuud rohkem kui aasta tagasi avatud Eestivastasest propagandast kirjutav blogi Propastop käivitas juunis venekeelse keskkonna, millest lugeja leiab postitused täismahus vene keelde tõlgituna.

Aasta jooksul on mitmed Propastopi blogi eestikeelsed postitused jõudnud ka Venemaa meediakanalitesse ning üksikuid postitusi on tõlkinud omal algatusel ajaleht Postimees. "See on andnud märku, et meie blogis kajastatavad teemad on aktuaalsed ja huvi pakkuvad ka teistes keeltes lugejatele ning nende muutmata kujul avaldamine vene keeles on info tõesuse huvides hädavajalik," teatas Propastopi toimetus.

Näiteks on pälvinud idanaabri ajakirjanduses suuremat huvi postitus, mis puudutas musta nimekrja koostamist Venemaa propagandakanalitest, kuhu ei soovitanud Propastop reklaami tellida. Elavat viitamist ja refereerimist on tekitanud ka hiljutine multifilmi "Maša ja karu" käsitlus.

Propastopi keelevaliku laiendamine on blogi pikaajaline plaan, aprillis avati näiteks ingliskeelse versiooni. "Püüame õige pea jõuda järjele ka Propastopi venekeelse sotsiaalmeedia kontode loomise ja haldamisega," selgitas toimetus.

Propastopi blogi peamine eesmärk on õpetada inimesi propagandat ära tundma ja ärgitada taolist infot kriitiliselt läbi mõtlema. Analüüsitakse ja kaardistatakse Eesti riigi vastast propagandat, tuuakse esile võtted ja meetodid, mida kasutatakse propaganda tegemisel ning vahendatakse vastavasisulisi analüüse ja uuringuid.

Loe veel

"Me loodame, et see aitab vähendada vale- ja desinformatsiooni levimist nii tavalises kui sotsiaalmeedias ning propageerida allikakriitilist suhtumist," märkis Propastop, lisades, et Propastrop ei tegele ise propaganda loomisega, vaid piirdub selle paljastamisega.

Propastopi blogi on loodud Kaitseliidu vabatahtline poolt ning sellesse panustavad igapäevaselt kommunikatsiooniga erinevate nurkade alt kokkupuutuvad inimesed.