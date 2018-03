Sel nädalal jõudsid Türgist Eestisse uued sisserändajad. Tegu on kvoodipagulaste perekondadega, kus on kokku 18 inimest.

Esimeses peres on kokku kaheksa inimest, kellest kuus on alaealised lapsed.

Teise perekonna moodustavad ema ja kuus last. Kolmandasse perre kuulub aga kolm täiskasvanut ning see pere on seotud eelmise perekonnaga.

