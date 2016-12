Eestisse on saabunud 77 pagulast, keegi neist lahkunud pole

Eestisse on seni saabunud 77 Euroopa rändekava alusel ümberasustatavat ja -paigutatavat pagulast, kes kõik on Eestis ka alles.

Eestisse ümberpaigutatud ja -asustatud pagulastest enamik on siia jõudnud Kreekast, üksteist ka Türgist. Pärit on nad enamjaolt Süüriast (57), aga ka Iraagist (18) ja Jeemenist (2). Elama on nad läinud Harjumaale, Järvamaale, Tartumaale, Lääne-Virumaale, Läänemaale, Viljandimaale, Pärnumaale ja Põlvamaale.

Siseministeeriumi kommunikatsiooninõunik Karin Kase kinnitas Delfile, et kõik Eestisse saabunud pagulased on siin alles, keegi lahkunud ei ole. Järgmised pagulased saabuvad Eestisse eeldatavasti tuleva aasta jaanuaris. „Järgmisel aastal on plaanis pagulasi ümber asustada ja paigutada endiselt Kreekast ja Türgist,” lisas Kase.