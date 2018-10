Eestis suurimaid kulutusi tegevad Norra turistid on tegelikult eestlased

Ometi selgub, et näiteks Hiina turistid Eestisse siin käies eriti palju raha maha ei jäta. Miks me neid siis siia tahame ning kes ja kui palju Eestisse raha jätavad?

EAS-i ja statistikaameti 2016.-2017. aastal läbi viidud väliskülastajate uuringust selgub, et talvel kulutas ööbimisega külastaja Eestis tarbitud kaupade ja teenuste peale kogu reisi jooksul keskmiselt 280 eurot ja ööpäeva jooksul 117 eurot, suvel aga reisi kohta 249 eurot ja ööpäeva jooksul 89 eurot.

EAS-i turismiarenduskeskuse direktor Margus Sameli rõhutas, et uuringu tulemused on üldistatavad ainult küsitlusperioodidel ehk konkreetsetel nädalatel juulis-augustis ja novembris-detsembris Eestis käinud väliskülastajatele, mitte kogu aastale ning kahe etapi keskmise ehk kogu reisi kohta 265 eurot ja ööpäeva jooksul 103 eurot võib aluseks võtta vaid tinglikult.

"Üheks põhjuseks on see, et Norra elanike seas on suurel hulgal Eestist pärit väljarännanud inimesi, kes tulevad suvel Eestisse puhkusele ja viibivad siin seetõttu üsna pikalt - suvel oli neid kõigist Norrast saabunud turistidest koguni 40 protsenti," ütles Sameli.

