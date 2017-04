Eestis on visiidil Ukraina kultuuriminister ja allkirjastatakse Eesti-Ukraina kultuurikoostööprogramm

Kultuuriminister Indrek Saar ning Ukraina kultuuriminister Yevhen Nyshchuk allkirjastavad täna Tallinnas Eesti ja Ukraina kultuurikoostööprogrammi aastateks 2017-2021. Ametlikult üle paarikümne aasta kestnud kultuurikoostöö Ukrainaga on viimastel aastatel tihenenud.

Eesti ja Ukraina sõlmisid kultuuri-, haridus- ja teadusalase koostöö kokkulepe 1994. aastal, mille alusel sõlmiti hiljem kahe riigi kultuuriministeeriumide koostöökokkuleppe. Sellel põhinev esimene kultuurikoostöö programm sõlmiti 1997. aastal Kiievis ning see programm on juba viies.

Kultuuriminister Indrek Saar kinnitas, et Eesti ja Ukraina kultuurikontaktid on viimastel aastatel tihenenud. 2014. aasta Saaremaa ooperipäevade peakülaline oli Ukraina rahvusooper ning rahvusooperi Estonia eestvedamisel toimunud heategevusprojekti tulemusena annetati Slovjanski kaunite kunstide koolile kontsertklaver. Saar kinnitas, et edasiste koostöökohtade teemal vahetatakse Ukraina kolleegiga kohtumisel ka vastastikku mõtteid.

Kultuuriminister tõi riikide vahelise hea koostöö näiteks ka eelmise aasta juhtumi, kui Eesti tagastas Ukrainale meie piiril konfiskeeritud viikingiaegse mõõga, mis oli Ukrainast illegaalselt välja viidud. „Kultuuriväärtuste ebaseaduslik väljavedu ja sellega kauplemine on terav üleilmne probleem. Eesti ja Ukraina ladus koostöö oli siin eeskujulik,“ rääkis Saar.

Ukraina on Eestile arengukoostöö üks prioriteetriike. Samuti kuulub Ukraina Euroopa Liidu idapartnerluse programmi sihtriikide hulka, mille kultuuriprogramm võimaldab tõsta kõigi hõlmatud riikide kultuuriinstitutsioonide suutlikkust ja professionaalsust, aidata läbi viia kultuuripoliitika reforme ning soodustada info ja kogemuste vahetamist.

Eestil on ühtekokku ligi 50 kultuurikoostöölepet ja ühist programmi paljude riikidega üle maailma. Koostöölepped ja -programmid võimaldavad arendada ja toetada koostööd välisriikide ja nende kultuuriasutustega ning aitavad seeläbi kaasa eesti kultuuri laiemale tuntusele maailmas.