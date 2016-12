Eestis elav pagulane: näen oma tulevikku siin ja nii, nagu elatakse Eesti ühiskonnas

Üks Eestis elavast 77 kvoodipagulasest ütles "Aktuaalsele kaamerale", et tema näeb oma tulevikku Eestis, eelkõige oma lapse pärast, vahendab ERRi uudisteportaal.

Telekaamera eest nägu varjanud Süüria naine rääkis, et ta Eesti on rahulik maa. "Ma ei ole siin näinud rakette. Ma pole näinud tulistamist. Ma pole näinud tapjaid ja verd. Ma ei ole tundnud vere lõhna."

Ta ütles, et näeb oma tulevikku Eestis, eriti oma lapse pärast. "Ma tahan, et ta kasvaks üles normaalselt nagu iga teine laps. Et ta käiks lasteaias, et ta leiaks sõpru, et tal oleks oma vabadus, et ta võiks teha seda, mida tema tahab. Ma tahan, et ta õpiks hästi, ma tahan, et ta saaks kartmata tänavatel kõndida."

Süürlanna lisas, et ta õpetab lapsele araabia keelt, ent kuna nende tulevik on Eestis, siis peab ta õppima eesti keelt. "Ma ei saa kasutada siin meie, Süüria traditsioone. Ma ei saa, sest ma ei ole Süürias. Ma olen Eestis. Ja ma pean elama, nagu elatakse Eesti ühiskonnas."