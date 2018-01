Eestis elav jaapanlane Shinzo Abe visiidist: nüüd tahavad paljud jaapanlased Eestimaad avastada

Pea kümme aastat Eestis elanud jaapanlane Daigo Takagi usub, et Jaapani peaministri Shinzō Abe visiidi tulemusel soovivad paljud jaapanlased varsti Eestit avastada.

"Kümme aastat tagasi ma ei osanud ette kujutada, et selline moment tõesti tuleb, sest keegi Jaapanis ei teadnud Eestist midagi,” kommenteeris Takagi „Aktuaalsele kaamerale” Jaapani peaministri Eesti-visiiti, vahendab ERRi uudisteportaal. „Aga nüüd ma kujutan ette, et paljud jaapanlased mõtlevad praegu, et tahaksid avastada seda riiki, Eestimaad."

"Muidugi, minu igapäevane elu ei muutu selle visiidiga, aga ikkagi, mul on väga hea meel," lisas ta.

Takagi hinnangul paelub jaapanlasi Eesti loodus, lihtsus ja puhtus. Samuti inimesed. "Ma usun, et Eesti inimesed - ausad, natuke tagasihoidlikut, aga nii toredad," lisas ta.

Tagasihoidlikkus on Takagi sõnul üks asi, mille poolest on eestlased ja jaapanlased sarnased. Mõlemad on tema sõnul ka lahked, soojad ja hoolivad.

"Aga jaapanlaste puhul on meeskonna arvamus mõnikord tähtsam kui isiklik arvamus,” leidis jaapanlane.

Täna külastab Eestit Jaapani peaminister koos suure äridelegatsiooniga. Abe kohtus nii president Kersti Kaljulaidi kui peaminister Jüri Ratasega.

Shinzo Abe on esimene Jaapani peaminister, kes on Eestit külastanud. Küll aga käisid siin kümme aastat tagasi visiidil Jaapani keiser Akihito ja keisrinna Michiko.