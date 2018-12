Eestis ei viibi ligi pooled vastu võetud pagulastest, üks perekond läks tagasi Iraaki

Kokku on rändekava raames Itaaliast, Kreekast ja Türgist vastu võetud 206 rahvusvahelist kaitset vajavat inimest, ütles siseministeeriumi pressiesindaja Olja Kivistik Delfile. "Oktoobri seisuga on teadaolevalt 99 rahvusvahelise kaitse saanud inimest Eestist lahkunud. Neist mõned on saadetud Saksamaalt tagasi Eestisse. Üks perekond reisis tagasi kodumaale Iraaki," sõnas ta.

Eestist lahkunute seas on ka need, kes on välismaal olnud alla 90 päeva.

Rahvusvahelise kaitse saajad võivad Euroopa Liidu sees reisida nii nagu kõik Eesti elanikud. Kui nad on aga teises Euroopa riigis üle 90 päeva 180 päeva jooksul, on tegemist ebaseadusliku viibimisega ja vastaval riigil on õigus Eestilt kaitse saanud inimesed siia tagasi saata.