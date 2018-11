Eestimaa Rohelised tõrgub valimisaegseid arveid riigieelarvesse tagasi maksmast

"Erakonna juhatus on võtnud vastu seisukoha, et ilmselt vaidlustame selle otsuse, kui meile vastav nõue esitatakse," ütles ERR-ile erakonna peasekretär Joonas Laks.

ERJK hinnangul on roheliste erakonnal olnud rahalise seisuga probleeme pikemat aega. Vaidlusalune summa on umbes 10 000 eurot.

"Ostuvõlgade maht on juba väiksem kui 10 000 eurot ning see väheneb pidevalt, seega umbes 90 protsenti võlgadest on makstud. Meie rahaline seis on seitsme aastaga järjest paranenud. Üles on jäänud veel viimased võlgnevused 2011. aasta valimistest," kommenteeris Laks.

Loe täisteksti uudisteportaalis ERR.ee