Eesti-Vene piirileppe ratifitseerimise kuupäev võib selguda lähiajal

Rahvusringhääling vahendab, et Vene riigiduuma väliskomisjoni esimees Leonid Slutski ütles ERR-ile, et Vene parlamendi delegatsioon plaanib sügisel visiiti Eestisse arutamaks piirilepingu ratifitseerimist.

"Võimalik on, et me läheme riigikokku juba sel sügisel või järgmise aasta alguses. Ja ma arvan, et need visiidid saavad regulaarseteks," ütles Slutski ERR-ile.

"Mis aga puudutab liikumist piiriepingu ratifitseerimise suunas, siis protsess käib aeglaselt, aga kindlalt. Nii et hakkame seda kiirendama ja läbi töötama meie täitevvõimu organitega, kelle pädevuses see on. Olen kindel, et lähiajal saame teiega jagada võimalikku ratifitseerimise kuupäeva," rääkis Slutski.

