Eesti Vegan Selts: Vegantoitumine on tervislik igas eluetapis

Vegan Foto: Madis Veltman

Maailma suurim (üle 100 000 liikme) toitumisorganisatsioon Academy of Nutrition and Dietetics (AND, Toitumise ja Dietoloogia Akadeemia) kinnitas eelmisel aastal taas oma seisukohta taimse toitumise osas, mille kohaselt asjatundlikult kavandatud vegantoitumine on sobilik igas eluetapis, sealhulgas raseduse ja imetamise ajal, imiku-, väikelapse- ja noorukieas, eakatele ja sportlastele, teatas Eesti Vegan Selts.