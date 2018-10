Eesti Vanglatööstuse uus juht on vanglatoodete hindaja Ingar Metsatalu

Vanglatööstuse nõukogu esimees Margus Ilmjärv ütles, et Ingar Metsatalu kasuks otsustasid Eesti Vanglatööstuse hea tundmine ning selge nägemus edasistest sammudest ettevõtte arendamisel. “Ettevõtte igapäevasel juhtimisel on oluline ettevõtte ladus koostöö ja teineteisemõistmine vanglateenistusega, seda enam, et kinnipeetavate oskuste arendamine on jagatud eesmärk,“ rõhutas Ilmjärv.

Ingar Metsatalu sõnul on vanglatööstuse tooted turul hinnatud ning see on hea lähtepunkt ettevõtte arendamiseks. „Peakontori kolimine Ida-Virumaale ning uues Tallinna vanglas tootmise käivitamine on kahtlemata väljakutsed, mis annavad hea võimaluse uuendada nii ettevõtte juhtimist kui tootmise korraldust,“ sõnas Metsatalu.

Ingar Metsatalu on töötanud muuhulgas viis aastat AS Eesti Vanglatööstuse Viru vangla tootmisüksuse juhina ning lõpetanud Tallinna Ülikooli haldus- ja ärikorralduse erialal.

AS Eesti Vanglatööstuse juhi ametikohale korraldatud konkursist osavõtt oli aktiivne, kokku laekus nõukogule 15 avaldust, vestlusele kutsuti oma esitatud nägemust tutvustama kuus kandidaati.

AS Eesti Vanglatööstus on riigile kuuluv ettevõte, mille peamine eesmärk on vangide tööoskuste ja -harjumuste tõstmine, aitamaks neil eluga vabaduses paremini toime tulla. Ettevõtte tootmine on korraldatud Tallinna, Tartu ja Viru vanglates, vanglatööstuse tuntuimaks kaubamärgiks on Stoveman.

AS Eesti Vanglatööstuse senise juhi Voldemar Nellise ametiaeg lõppeb 28. oktoobril. Ingar Metsatalu asub ametisse 29. oktoobrist.