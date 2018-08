Eesti uus suursaadik Tšehhis Eva-Maria Liimets andis üle volikirja

Volikirja üleandmise tseremooniale järgnenud vestluses suursaadik Liimets ning president Zeman kinnitasid kahe riigi häid suhteid ja tihedat koostööd. „Oleme usaldusväärsed partnerid Euroopa Liidus ja NATOs ning hindame kõrgelt Tšehhi osalust NATO õhuturbes Balti riikides,“ sõnas Liimets.

Vestluses käsitleti ka riikide lähiajaloo sarnaseid väljakutseid ja positiivseid arenguid, samuti omavaheliste suhete edendamise võimalusi. Suursaadik rõhutas valmisolekut erinevates valdkondades koostööd veelgi tihendada, tuues eraldi välja digiühiskonna ja küberturvalisuse küsimused. „Meil on ka heameel näha, et Tšehhi on Eesti e-valitsemise kogemuse ja tihedama digikoostöö võimaluste leidmise tähelepanu alla toonud“, ütles ta.