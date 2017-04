Eesti uus suursaadik OECD juures andis peasekretärile üle volikirja

Eile andis Eesti alaline esindaja majandusliku koostöö ja arengu organisatsiooni (OECD) juures suursaadik Alar Streimann OECD peakorteris Pariisis üle volikirja OECD peasekretär Angel Gurriale.

Volikirja üleandmise tseremooniale järgnenud vestluses rääkisid suursaadik Streimann ja peasekretär Gurria OSCE rollist muutuvas maailmas ning globaliseerumisega seotud väljakutsetest.

„Kindlasti seisneb OECD lisaväärtus ka selles, et oma arvamustes toetub organisatsioon liikmeriikide parimate praktikate kogumisele ja vahendamisele, olles seega pigem nõuandja kui otsustaja rollis,“ ütles suursaadik.

Streimann tõi välja, et Eestis on enim tähelepanu pälvinud OECD haridusvaldkond seoses PISA testidega. „Kuid on märkimisväärne, et tegelikult osalevad aga erinevate Eesti asutuste eksperdid mitmekümne OECD komitee tegevuses,“ ütles ta.

Samuti räägiti eelseisvast juunikuisest OECD ministrite kohtumisest.

Alar Streimann asus välisministeeriumisse tööle 1991. aastal. Ta on töötanud välisministeeriumi välismajanduspoliitika osakonna peadirektorina, Euroopa integratsiooni asekantslerina ning Euroopa Liiduga liitumise pealäbirääkijana. Samuti on ta olnud Eesti suursaadik Euroopa Nõukogu juures ja Rootsis. Alates 2011. aastast kuni 2015. aastani töötas Streimann välisministeeriumi kantslerina ning seejärel alates 2015. aasta septembrist on ta Eesti suursaadik Prantsusmaal. Alar Streimann on alates 2016. aasta veebruarist Eesti suursaadik Monacos, resideerimisega Pariisis.