Eesti uus suursaadik Jaapanis andis keiser Akihitole üle volikirja

Suursaadik Väino Reinart on sündinud 28. detsembril 1962 Kuressaares. Reinart on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli automaatikateaduskonna ja olnud Eesti Teaduste Akadeemia Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi aspirant füüsika erialal. Välisministeeriumis on Reinart töötanud alates 1992. aastast, kus on olnud Eesti delegatsiooni juht läbirääkimistel Venemaaga, töötanud välisministeeriumi poliitikaosakonna juhatajana, Eesti alalise esindajana Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioonis (OSCE) ning välisministeeriumi poliitikaosakonna peadirektorina ja poliitika- ning pressiküsimuste asekantslerina. Lisaks on Reinart olnud Eesti suursaadik Euroopa Liidu juures, Ameerika Ühendriikides, Mehhikos ning Kanadas. Viimati, aastail 2011-2018 töötas suursaadik Reinart välisministeeriumi välismajanduse ja arengukoostööküsimuste asekantslerina. Lisaks on ta akrediteeritud suursaadikuks Afganistanis ja Püha Tooli juures.