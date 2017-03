Eesti tippametnikud tutvustavad Narvas Eesti Euroopa Liidu eesistumist

Täna, kell 15 koguneb arutelusarja “Euroopal veab, Eesti veab!” raames Narva Kolledžisse kümmekond Eesti tippametnikku, et tutvustada EL eesistumise nelja prioriteeti - uuendusmeelset, digitaalset, kaasavat ning turvalist Euroopat.

Riigikantselei, Avatud Eesti Fondi ja vabaühenduste liidu EMSL eestvedamisel korraldatakse märtsi lõpus ja aprilli alguses Tallinnas, Tartus, Narvas ja Pärnus kokku kuus arutelu. Kõik üritused algavad lühiettekannetega Eesti ministritelt, poliitikutelt või tippametnikelt. Sõnavõttudele järgnevad lauaarutelud, kus tippametnikud selgitavad Euroopa Liidu teemasid ning osalejad saavad küsida neilt küsimusi.

Avaettekandele Riigikantselei ELSi välis-ja kaitseasjade nõunik Martin Karnerilt järgneb neli EL prioriteetidele keskenduvat lauaarutelu. Avatud ja uuendusmeelse Euroopa üle ootavad arvamust avaldama Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi energeetika ja ehituse asekantsler Ando Leppiman ning Rahandusministeeriumi maksu-ja tollipoliitika asekantsler Dmitri Jegorov; digitaalset Euroopat ja andmete vaba liikumist tutvustavad Justiitsminsteeriumi eraõiguse talituse juhataja Indrek Niklus ja Riigikantselei Euroopa Liidu sekretariaadi nõunik Eve Vahter; turvalise ja kaitstud Euroopa teemadel räägivad Siseministeeriumi piirivalvepoliitika osakonna juhataja Janek Mägi ja Riigikantselei ELSi välis-ja kaitseasjade nõunik Martin Karner ning kaasavat ja kestlikku Euroopat tahavad kujundada Keskkonnaministeeriumi asekantsler Meelis Münt ja Riigikantselei Euroopa Liidu sekretariaadi nõunik Katrin Mikk.

Üritust modereerib kogenud väitleja ning strateegilise juhtimise konsultant Toomas Roolaid.

“Mul on väga hea meel, et arutelusari jõuab pealinnast välja ning esimesena just Narva. Tegu on Eesti väga erilise linnaga ning just seetõttu on oluline, et Euroopa Liidu idapiiril paikneva linna elanikud saaksid ning tahaksid ka ise oma elu kujundamisel Euroopas kaasa rääkida,” märkis Avatud Eesti Fondi juhataja Mall Hellam.

Aruteludest koorunud arvamusi võetakse võimalusel arvesse Eesti eesistumisprogrammi koostamisel, mille valitsus kinnitab juunikuus. Eesistumine algab 1. juulil ja kestab aasta lõpuni.