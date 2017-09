Eesti teedel on täna liikluspiiranguid üheksas paigas

Tarktee loetleb tänaseks üheksas paigas liikluspiiranguid, millega autojuhid Eesti teedel arvestada võiksid.

Valga-Londi

18.09 kell 09.30 kuni 30.10 kell 00.00 on Valga maakonnas Võru–Mõniste–Valga maantee Valga–Londi lõigul (km 77,2–79,7) tee-ehituse tõttu liiklusele suletud.

Ümbersõit on korraldatud Valga–Suurekõrtsi, Londi–Raavitsa ja Puurina–Lüllemäe–Litsmetsa maanteede kaudu. Teekond pikeneb ligikaudu 17,5 km.

Sulgemisalas on läbipääs tagatud kohalikele elanikele (väljastatud loa alusel), ühistranspordile ja operatiivsõidukitele.

Paldiski-Padise maantee

18.09 kell 11.00-19.00 on Harju maakonnas Paldiski–Padise maanteel Soome poiste tee raudteeülesõidukoht (km 0,4–0,5) seoses remonttöödega liiklusele suletud. Ümbersõit on korraldatud Paldiski kaudu. Teekond pikeneb 1,6 km.

Kulla-Pöögle maantee

18.09 kell 10.00 kuni 17.11 kell 10.00 on Viljandi maakonnas Kulla–Pöögle maanteel Luba sild (km 3,3–3,4) sillaremondi tõttu liiklusele suletud.

Ümbersõit on korraldatud Valga–Uulu maantee kaudu. Teekond pikeneb ligikaudu 18,5 km.

Tallinna-Narva maantee

Harju maakonnas Tallinna-Narva maantee (km 17,2-18,7) kõrval toimuvad lõhkamistööd, mille tõttu peatatakse ohutuse tagamiseks liiklus mõlemas suunas kuni 5 minutiks.

Tallinna-Narva maantee

Ida-Viru maakonnas Tallinna-Narva maanteel (km 185,8-187,7) on seoses teeremondiga kiirus piiratud.

Loe veel

Tallinna ringtee

Harju maakonnas Tallinna ringteel (km 2,8-6,0) muudetakse liikluskorraldust Lagedi raudtee ülesõidu juures. Suletakse Lagedile minejate ja Lagedilt tulijate jaoks vasakpööre ning soovitud suunda saamiseks tuleb sõita lähima tagasipöördekohani.

Sõjamäe tee ots on endiselt suletud. Liiklus on uuel teel ning kõikide pöörete võimaldamiseks on rajatatud 3 ringristmikku. Lagedi ülesõidu juures on kitsendused. Ümberpõike kohtades on soovitatav kiirus 30km/h.

Tartu maakond

Tartu maakonnas Kärkna–Kobratu maanteel (km 3,8-4,4) ja Tartu–Jõgeva–Aravete maanteel (km 5,6-8,3) on kommunikatsioonide ehituse tõttu kehtestatud kiiruspiirang.

Tallinn–Rannamõisa–Kloogaranna maantee

Harju maakonnas Tallinn–Rannamõisa–Kloogaranna maanteel (km 3,2-3,3) seoses õhuliini juhtmete demontaažiga suletakse lühiajaliselt kuni 2 minutiks liiklusele. Liiklust korraldavad reguleerijad. Töötsoonis on kiirus piiratud.

Rakvere–Luige maantee

Lääne-Viru maakonnas Rakvere–Luige maanteel (km 28,9-44,5) on geoloogiliste uuringute tõttu kiirus piiratud.

Eelteade

19.09 kell 09.00-19.00 on Tartu maakonnas Tatra–Otepää–Sangaste maanteel (km 0,3-02,6) truubivahetuse tõttu liiklusele suletud. Ümbersõit on korraldatud Tatra küla ja Kambja aleviku kaudu. Teekond pikeneb 2 km.

Täpsemat informatsiooni liikluspiirangute kohta vaata www.tarktee.ee või helista maanteeinfo lühinumbril 1510. Nutitelefonis on maanteeinfo kättesaadav aadressil http://m.tarktee.ee.