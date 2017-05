Eesti suursaadik Sloveenias andis üle volikirja

Eile andis Eesti suursaadik Ljubljanas Sten Schwede üle volikirja Sloveenia presidendile Borut Pahorile. Suursaadik Schwede resideerub Prahas.

Eesti ja Sloveenia suhetest rääkides ütles suursaadik Schwede, et riigid jätkavad teineteise solidaarset toetamist. President Pahor tänas Eestit toetuse eest pagulaskriisi ajal Sloveenia piiril ning Schwede tänas Sloveeniat otsuse eest saata NATO suurendatud kohaloleku raames Balti regiooni kuni 50 sõjaväelast.

Suursaadik Schwede ja president Pahor rääkisid ka võimalikust koostööst digitaalse turu edasi arendamises Euroopa Liidus.

"Eesti üks EL-i eesistumise prioriteete on piiriülene digitaalne koostöö. Seetõttu võiksid Eesti ja Sloveenia eksperdid esimesel võimalusel kohtuda, et jagada kogemusi ning leida ühisosa,“ ütles Schwede.

Sten Schwede sündis 16. märtsil 1974. aastal Leholas, Harjumaal. 1997. aastal lõpetas ta Trondheimi Ülikooli politoloogia erialal. Schwede on olnud peakonsul New Yorgi ja praegu on ta suursaadikuks Tšehhis. Suursaadik Sten Schwede on abielus ja kolme lapse isa.