Eesti suursaadik Poolas Martin Roger andis president Andrzej Dudale üle volikirja

Volikirja üleandmise tseremooniale järgnenud vestluses kinnitasid president Duda ja suursaadik Roger Eesti ja Poola lähedasi suhteid, sarnast hinnangut julgeolekuolukorrale nii Euroopas kui ka selle naabruses ning atlandiülese ühtsuse olulisust. Suursaadik rõhutas, et Eesti hindab kõrgelt Poola panust liitlassuhetesse ning regiooni julgeoleku kindlustamisesse.

Kohtumisel räägiti ka kahe riigi majandussuhete ja hariduskoostöö edendamise võimalustest ning piirkonna taristuprojektide elluviimisest, kus Poolal on samuti võtmeroll.

Pärast volikirjade üleandmise tseremooniat Belwederi lossis asetas suursaadik Martin Roger pärja Varssavis Piłsudski platsil olevale Tundmatu Sõduri hauale.

Suursaadik Martin Roger on sündinud 28. septembril 1979. aastal. 2001. aastal lõpetas ta Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ning seejärel omandas magistrikraadi rahvusvahelises õigusteaduses Amsterdami ülikoolis. Välisministeeriumis on Martin Roger töötanud alates 2001. aastast, kui alustas rahvusvaheliste lepingute büroos. Ta on töötanud ka Eesti alalises esinduses ÜRO juures New Yorgis, nõunikuna ÜRO Peaassamblee presidendi kabinetis, asejuhina suursaatkonnas Pariisis, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi osakonnajuhatajana ning enne Varssavisse siirdumist oli Martin Roger välisministeeriumis poliitikaosakonna Ida-Euroopa ja Kesk-Aasia büroo direktor. Suursaadik Roger valdab inglise, prantsuse, soome ja vene keelt ning on omandamas ka poola keelt.