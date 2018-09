Eesti suursaadik Kiievis osaleb Ukraina kriisipiirkonnas arvamusfestivalil

“Me soovime arendada arutelukultuuri, et üksteist paremini mõista, soovime saada uusi teadmisi ja ideid ning avaldada oma arvamust – need on peamised põhjused, miks me arvamusfestivali juba teist korda Ida-Ukrainas eest veame,” tõdes festivali peakorraldaja Julia Kishenko. “Mul on unistus, et Severodonetskist saaks tulevikus selline linn nagu Paide on Eestis, kuhu igal suvel toimuvale arvamusfestivalile sõidaksid kokku inimesed üle terve riigi. Nii areneks Severodonetskist omamoodi tõmbekeskus ja seda on meie kogukonnale siin väga vaja,“ lisas Julia.

Sellel aastal osaleb arutelude tuumikutes koguni 70 eksperti, kes tulevad kokku Ukraina erinevatest paikadest. Festivali publikuks on oodata Luganski oblasti elanikke. Arutelude teemadering on lai, avaliku ideekorje tulemusel jõudsid programmi 24 diskussiooni hariduse, turvalisuse, reformide, konflikti ja ühiskonna sidususe teemadel.

„Konflikti teema on läbivaks jooneks festivalil ja paraku ka paljude ukrainlaste eludes. Samas on ka Ukraina haridusreformile pühendatud suisa 5 arutelu. Lisaks saab festivalil kuulda nii sõjakuritegude dokumenteerimise vajadusest kui ka koolikiusamisest ja vaenukõnest,” ütles MTÜ Mondo humanitaarabiekspert Veronika Svištš.