Eesti suursaadik Iirimaal Aino Lepik von Wirén andis üle volikirja

Suursaadik Aino Lepik von Wirén on sündinud 28. oktoobril 1961. aastal Stockholmis. 1987. aastal lõpetas ta Stockholmi Ülikoolis õigusteaduse eriala ning ta on õppinud Surrey Ülikoolis Inglismaal. Diplomaatilisel tööl on Aino Lepik von Wirén alates 1994. aastast, mil asus tööle välisministeeriumi juriidilisse osakonda inimõiguste büroo direktorina ning 1997-1999 oli ta juriidilise osakonna peadirektor. Seejärel aastatel 1999-2003 töötas Lepik von Wirén riigisekretärina. Aastatel 2003-2006 oli Aino Lepik von Wirén Eesti suursaadik Portugalis, aastatel 2007-2010 Eesti suursaadik Iisraelis ja aastatel 2010-2014 Eesti suursaadik Suurbritannias. Aino Lepik von Wirén on olnud ka välisministeeriumi juriidiliste ja konsulaarküsimuste asekantsler ning enne praegusele ametikohale asumist töötas ta Euroopa osakonna peadirektorina.