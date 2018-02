Eesti sai 100. sünnipäeva eel juurde 100 uut kodanikku

Valitsus andis täna siseministeeriumi ettepanekul Eesti kodakondsuse 100 inimesele, neist noorim on 9-kuune ja vanim 67-aastane.

„Kõik teevad Eesti Vabariigile 100. sünnipäevaks kingitusi. Need 100 uut kodanikku on endale Eesti sünnipäevaks teinud väärika kingituse, saades Eesti kodakondsuse. Samal ajal on uued kodanikud kingituseks ka Eestile,“ ütles siseminister Andres Anvelt.

Tema sõnul on oluline julgustada ja toetada kodakondsuse taotlemisel neid inimesi, kes soovivad ühiskonda panustada ning on teinud valiku Eesti kodakondsuse saamiseks.

"Alates järgmisest aastast laienevad eesti keele õppimise võimalused Eesti kodakondsuse soovijate jaoks. Et kodakondsuse taotlemine ei jääks keeleoskuse taha, hakkab riik pakkuma keeleõppelepinguid tasuta keelekursusteks ning tasustatud õppepuhkust eesti keele õppimiseks," lisas minister.

Täna naturalisatsiooni korras kodakondsuse saanud 100 inimese hulgas on 62 naist ja 38 meest. Noorim, 9-kuune kodakondsuse saaja oli enne Venemaa kodanik ja saab kodakondsuse koos emaga. Uute kodanike seas on kõige enam endiseid Venemaa kodanikke (51), järgnevad senised määratlemata kodakondsusega inimesed (41), Ukraina kodanikud (2) ning Armeenia, Azerbaidžaani, Gruusia, India, Kongo ja Türgi (kõiki 1) kodanikud.

Möödunud aastal sai Eesti kodakondsuse ligi 800 inimest, neist 558 olid enne määratlemata kodakondsusega. Alates taasiseseisvumisest on Eesti kodakondsus antud ja taastatud kokku 160 500 inimesele.