Eesti saatkond otsib tasuta tööjõudu: seitse kuud praktikat, rahaline tasu null

Eesti saatkond Londonis otsib praktikante, kes oleks abiks seitse kuud, ent ei saaks selle eest sentigi. Meie seadused kohustaks taolisel juhul palka maksma, aga välisriigi saatkondades ei pruugi need reeglid kohalduda.

Saatkonna kodulehel seisab töökuulutus, kus öeldud ,et seoses Euroopa Liidu Nõukogu eesistumisega otsitakse oma meeskonda praktikante 1. juunist kuni 31. detsembrini. "Praktikale ootame eelkõige bakalauruse- või magistriõppes õppivaid üliõpilasi, kellel on huvi rahvusvaheliste suhete, poliitika ja kommunikatsiooni vastu."

Kuulutus Saatkonna koduleht

Nõutakse, et kandidaat oskaks väga hästi inglise keelt, oleks algatusvõimeline, täpne ja kohusetundlik. Omalt poolt pakutakse näiteks võimalust õppida oma ala spetsialistidelt. Mida aga ei pakuta on töötasu. London on elukalliduselt maailmas esiotsas.

Keskmine palk 3500 naela kuus

Ametlikel andmetel on mediaanpalk seal umbes 3500 naela (4000 eurot) kuus. Aastas teeb see ligi 42 000 naela (48 000 eurot). Üks Londonis elav noor eestlane märgib, et üldjuhul teenivad 20ndates noored pea poole vähem. Ent siiski – näiteks Eesti töötasudega ei anna seda võrreldagi.

Kuidas siis üldse töötasuta hakkama saada, on see üldse seaduslik? Tööinspektsiooni peadirektori asetäitja töösuhete järelevalve ja õiguse alal Meeli Miidla-Vanatalu selgitab, et praktika läbimiseks ja läbiviimiseks peab olema õiguslik alus ehk vastavasisuline kokkulepe kooli või töötukassaga, muudel juhtudel ei ole praktika läbimine Eesti õiguskorras reguleeritud ning töötamist võimaldav isik ja töö tegija või teenuse osutaja ja teenuse saaja peavad leidma muu õigusliku aluse koostöö tegemiseks. Ta lisab, et töösuhte puhul ei tohi tööandja maksta töötajale vähem kui Vabariigi valitsuse poolt kehtestatud alammäär, mis on 2,78 eurot tunnis või täiskohaga töötamisel 470 eurot kuus.

Kas need reeglid kehtivad ka saatkondades? "Ka Eestis asuvates saatkondades kuuluvad kohaldamisele tööõiguse rahvusvahelised üldpõhimõtted ehk kui inimene reaalselt teeb tööd, siis on tal ka õigus töötasule. Aga kui ta ongi ainult praktikal, siis õppimise eest üldjuhul tasu ei maksta," ütleb Miidla-Vanatalu, ent lisab: "Siiski märgin veel, et välisriigi saatkondade töötajatele ei kuulu automaatselt kohaldamisele Eesti õigus, vaid õiguse valik oleneb paljuski ameti- ja töökohast. Oluline on see, et töölepinguline töötaja ei jääks ilma sotsiaalsetest garantiidest, mis talle asukohariigis ette on nähtud."

Eesti saatkond Londonis meedianõunik Triinu Rajasalu ütles Delfile, et nad otsivad praktikale eelkõige Londonis õppivaid tudengeid, kelle jaoks praktika sooritamine mõne ametiasutuse juures on õppeprogrammi osa. "Selline praktika on tavapärane ja ka välisministeerium on sarnast võimalust aastaid pakkunud. Praktika sooritamist on alati aktiivselt kasutatud. Saatkond ei otsi täiskohaga töötajat seitsmeks kuuks, vaid osalise koormusega abilisi seitmekuulise perioodi raames. Võimalus näha saatkonna töö köögipoolt ja lüüa kaasa Euroopa Liidu eesistumise läbiviimises on kindlasti kasulik ja huvipakkuv kogemus vastava ala tudengitele."