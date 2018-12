Eesti rekkajuhi autosse sokutati Prantsusmaal illegaalid: "Mind hoiti kolm tundi käeraudus, samal ajal kui nemad lasti kohe vabaks"

Tony sõnas, et prantsuse politsei sõnul on neil selliseid juhtumeid rekkameestega palju, sest ebaseaduslikud vahendajad aitavad sisserändajad tasu eest veoste peale. "Plommid olid kinni, mis tähendab, et keegi pidi need 12 tüübi järel kinni panema," selgitas mees. Ta seletas, et rekkameestel pole kombeks igapäevaselt oma koormat lahti teha ning kinni panna, sest koorma paberivärk aetakse sõidu alguses korda - vahepealsed veose avamised-sulgemised tuleks kirjalikult fikseerida ning see pälviks piiril palju lisatähelepanu.

Kuna rekka tundus Tonyle visuaalsel vaatlusel pärast lõunapausi ja ööd Calais' avamata, siis ei osanudki ta midagi kahtlustada. "Mul on selline tunne, et nad oleksid nagu sõidu pealt peale tulnud, see on erakordselt halb õnn, et see just minuga juhtus," pahandas ta.

Inglismaal resideeruv mees selgitas, et tal siiski vedas, kuna illegaalide transportimise eest võiks teha Suurbritannia seaduste järgi kuni 2000 naela trahvi ühe inimese kohta (ehk 24 000 naela 12 iraaklase eest) või panna kuueks kuuks vangi.