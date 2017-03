Eesti registreeris 66 süürlast ja 132 nigeerlast

Foto on illustreeriv

Eelmisel aastal registreeriti rahvastikuregistris 3828 kolmandate riikide kodanikku, nende seas 66 Süüria ja 132 Nigeeria kodanikku.

2016. aastal registreeriti rahvastikuregistris 3448 ELi ja 3828 kolmandate riikide kodanikku. Rahvastikuregistri andmed sisaldavad ka Eestis mullu sündinud teiste riikide kodanike lapsi, kirjutab Õhtuleht.

See ei kajasta neid välismaalasi, kellel on kunagi olnud Eestis elukoht, kuid kes vahepeal on siit lahkunud ja pöördusid tagasi 2016. aastal, teatas siseministeerium vastuseks EKRE riigikogulastest saadikutele arupärimisele.

Eelmisel aastal registreeris Eestis elukoha 1249 Ukraina, 899 Venemaa, 158 USA, 137 Valgevene ja 132 Nigeeria, 108 India, 97 Gruusia, 80 Türgi, 79 Bangladeshi, 76 Hiina, 66 Süüria, 46 Pakistani, 44 Korea vabariigi, 40 Aserbaidžaani, 36 Brasiilia, 32 Iraagi, 30 Kasahstani, 28 Iraani, 25 Egiptuse, 22 Afganistani, 18 Kameruni, 15 Palestiina, kümme Ghana ja kümme Colombia kodanikku.