Eesti Raudtee tahab kõikidele ülesõitudele panna tõkkepuud ja valgusfoorid

Täna Kulnas toimunud õnnetus andis viimase impulsi kolmanda kategooria ülesõitude ohutuse parandamiseks.



Eesti Raudtee kommunikatsioonijuht Monika Kaljusaar sõnas täna pärast Kulnas toimunud õnnetust, et Eesti Raudtee juhatus on teinud otsuse esitada ettevõtte nõukogule ettepaneku panna ka kolmanda kategooria ülesõitudele tõkkepuud ning valgusfoorid.

Tänane õnnetus juhtus Harjumaal Kulnas, kus on hõreda asustusega ülesõit ning seeläbi on liigitatud kolmanda kategooria ülesõiduks. See tähendab, et raudtee ristumine sõiduteega on seal märgitud ainult hoiatava liiklusmärgiga. Näiteks teise kategooria ülesõidul on hoiatuseks üleval valgusfoor ning esimese kategooria ülesõidul on lisaks valgusfoorile ka tõkkepuu. Seega plaanib Eesti Raudtee juhatus tõsta kolmanda kategooria ülesõitude ohutustaseme sisuliselt esimese kategooriaga võrdseks.

„See on arutelus olnud meil ka eelnevalt, kuna Eesti Raudtee teeb pidevalt analüüse ja me tahame ohutust raudteel tõsta. Tänane juhtum andis selleks impulsi, et teemat veelgi kiirendada. Samas tuleb rõhutada, et alati mängib rolli ka inimfaktor, mida näitavad viimased õnnetused, kus tihtipeale ka tõkkepuud ja valgusfoorid ei aita ning eiratakse lihtsaid ohutusreegleid,“ rääkis Kaljusaar.

Eelmisel aastal vastu võetud strateegiline otsus nägi esmalt ette, et kõik kolmanda kategooria ülesõidud täiustatakse kas foori või tõkkepuuga, kuid tänase õnnetuse järel otsustas juhatus, et ülesõitude olukorra parandamine peab olema täielik ja katta tuleb kõik ülesõidud nii foori kui ka tõkkepuuga.

Plaani järgi loodetakse töödega lõpule saada 2018-2020 jooksul, kuid see sõltub täpsemalt investeeringute eelarve muutmisest ja hankeprotsessi kulgemisest. Ühe ülesõidu täiendamine esimese kategooria ülesõiduks maksab umbkaudu 35 000 eurot ning kolmanda kategooria ülesõite on Eestis hetkel sadakond. Seega kujuneb maksumuseks umbkaudu 3,5 miljonit eurot.

Kulna ülesõit on ka varasemalt olnud Eesti Raudtee analüüsides kajastatud ning otsustatud, et ülesõitu tuleb täiustada. Eelmise aasta novembris juhtus õnnetus samas paigas, kui rongiga põrkas kokku politseiauto.