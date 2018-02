Eesti Raudtee juhatus otsustas: kõik raudteeülesõidud peavad saama foori ja tõkkepuu

Tondi raudteeülesõit Foto: Vallo Kruuser

Nädal tagasi Kulna ülesõidul toimunud raske kokkupõrge rongi ja veoki vahel tõi taas päevakorda kõigi Eesti raudteeülesõitude foori ja tõkkepuuga varustamise. AS Eesti Raudtee on seda ka varem kaalunud ja nüüd on ettevõtte juhtatus otsustanud teha nõukogule ettepaneku plaan töösse võtta.