Eesti rahvusloomaks kuulutati hunt

Rahvusraamatukogus toimunud iganädalasel loodusõhtul kuulutati rahvuslooma konkursi võitjaks hunt. Kandidaatidena oli rahvuslooma valimistel välja pakutud ka kobras, mäger, rebane, siil ja metskits.

Hundi kasuks on valijad toonud välja erinevaid argumente, näiteks seda, et hunt on erinevalt teistest sümbolitest nagu rukkilill ja suitsupääsuke, metsaga seotud loom.

Ühe ootamatuma põhjendusena on valijad otsinud paralleele huntide ja eesti elanike vahel. Nimelt on konkursiga seotud leheküljel märgitud: "Hunt on perekondliku eluviisiga monogaamne liik, kelle eluviis on sarnane eestlase klassikalisele peremudelile."

Hunt on olulisel kohal eesti rahvapärimuses. "Kui tekitada pingerida, millised metsloomad on rahvapärimuses esiplaanil, siis hõivab ülekaalukalt esikoha hunt," annavad konkursi korraldajad teada hundi kasuks otsustamise põhjustes.

Rahvuslooma valmise kampaania korraldasid ühiselt mitmed loodus- ja kultuuriühingud, sealhulgas Eesti Looduskaitse Selts, Tallinna Loomaaed, Tartu Ülikooli Loodusmuuseum ja Botaanikaaed, Eesti Loodusmuuseum, Looduse Omnibuss ja teised.

Sündmuse puhul oli ka loodusteemaline "Osooni" saade hundist.