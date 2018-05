Eesti Rahva Muuseumis selgus aasta suurpere 2018

Täna toimus Tartus Eesti Rahva Muuseumis 14. Eesti Lasterikaste Perede Liidu korraldatav suurperepäev, kus Aasta Suurpere 2018 konkursi võitja tiitli ning 7000-eurose preemia Bigbankilt pälvis neljalapseline perekond Ait Saaremaalt.

Pereema Eveli on Kihelkonna teenuskeskuse vastvalitud juht. Isa Taavi on kahe IT ettevõtte juhatuse liige. Eveli ja Taavi peres on kasvamas 4 last: Emilia(9), Ferdinant(7), Estelle(5) ja Elsa(2).

„Sel aastal laekus meile rekordarv taotlusi – üles seati 53 suurperet, mis näitab, et lasterikkaid peresid märgatakse ning neid soovitakse eriliselt esile tõsta,“ sõnas ELPLi president Aage Õunap. „Perekond Ait on hea näide sellest, et ilus elu ei ole võimalik ainult Tallinnas. Just sealt koliti Saaremaale sooviga maalähedasemat ja kogukondlikku elu proovida, seal iseloomustatakse neid kui kohaliku elu nii-öelda sädeinimesi, kes löövad aktiivselt kaasa kõikjal, kus neil midagi anda on ja kellelt saab alati abi ja nõu, kui seda küsitakse.“

„Saaremaale elama minek mõlkus Eveli ja Taavi mõtteis juba aastaid, kuid lisaks suurenevale perele, andis suurima tõuke unistus teoks teha ka heade sõprade pealinnast saarele elama asumine,“ lisas Aage Õunap. „Nende kandidatuuri üles seadnud inimese sõnul on just tänu nendele Kihelkonna justkui uuestisünni läbi teinud. Pereringist välja kasvanud unistuste täide viimiseks loodi kogukondlik MTÜ, mis koostöös teiste aktiivsete peredega on aidanud piirkonda juba mitme suure projekti elluviimisel.“