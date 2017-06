Eesti prokuratuur võeti Euroopa justiitskoolitusvõrgustiku liikmeks

Eesti ja Leedu prokuratuurid võeti täna Maltal toimunud Euroopa justiitskoolitusvõrgustiku üldkogul võrgustiku täieõiguslikeks liikmeteks. Varasemalt on Euroopa prokuratuuridest võrgustiku liikmed Rootsi ja Ungari.

Prokuratuuri personalijuhi Marianne Tiigimaa sõnul on Euroopa justiitskoolitusvõrgustik Euroopa Liidu liikmesriikide prokuröre ja kohtunikke koolitavate asutuste koostöövõrgustik, mille liikmeks saamine võimaldab prokuratuuril osaleda veel laiemalt võrgustiku koolitustel ning panustada prokuröride rahvusvahelise koolitussüsteemi arendamisesse.

Prokuratuur on EJTN-i tegevusega olnud seotud alates aastast 2004. aastast, olles senini võrgustiku vaatlejaliige. Eesti prokurörid on aastate jooksul osalenud väga paljudel EJTN-i koolitustel. Lisaks toimuvad EJTN-i raames igal aastal prokuröride ja kohtunike vahetusprogrammid, mille raames on võimalik prokuröridel tutvuda teiste riikide õigussüsteemide ja parima praktikaga.

Euroopa justiitskoolitusvõrgustiku (European Judicial Training Network - EJTN) liikmed on peamiselt EL-i riikide justiitsakadeemiad, justiitsministeeriumid ja kohtud. Eesti Riigikohus on võrgustiku liige alates 2009. aastas.