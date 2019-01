Eesti Posti peadirektor: vaatamata riigilt tulevatele toetussummadele võiks kaaluda laupäeviti lehtede kojukandmise lõpetamist

Arumeele sõnul ei veeta juba praegu laupäeviti laiali ei kirju ega reklaami. Möödunud aastal kandis Eesti Post laupäevase perioodikaväljaannete kojukande tõttu kahju umbes 1,3 miljonit eurot. Selle summa aga kompenseeris riik. Perioodikaväljaannete laupäevase laialikandmise lõpetamine võimaldaks tema sõnul säästa miljon eurot.

Riik peab siiski oluliseks, et kojukanne toimuks ka laupäeviti. Eriti on see oluline maapiirkondades, kus üldiselt ajalehekioskit jalutuskäigu kaugusel ei leia.

„Tõsiasi, et lehelugeja elab maal, ei pea tähendama seda, et ta peaks oma värske ajalehe eest rohkem maksma kui linnas,” selgitas toetussummat tõstva määruse allkirjastanud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist. „Kuna perioodika mahud on iga aastaga langenud ning kojukande kulud ühiku kohta samas tõusnud, siis tulebki riigil kojukandeteenust toetada, et maal elav inimene jätkuvalt meelepärast ajakirjandust tellida saaks,“ märkis ta.

Lisaks sellele on mitmete ajalehtede nädalavahetuseti ilmuvad numbrid mahukamad ja nende lugemiseks on inimestel aega just nimelt nädalavahetuseti. Nende varem valmistegemiseks pole ajakirjandusettevõtetel aga ressursse. Kojukande eest nõutava summa sissenõudmine vähendaks aga ajakirjandusväljaannete kättesaadavust, kuna sellest tõuseks märgatavalt tellimuste hind.