Eesti poliitikud jõudsid aasta eurosaadiku auhinna lõppvooru

Kaks Eesti eurosaadikut kandideerivad Euroopa parlamendi ajakirja aastaauhindadele.

Eurosaadikuid nende püüdluste ja tegevuse eest tunnustavale auhinnale (The Parliament Magazine’s MEP Award) sotsiaal-ja töövaldkonnas kandideerib Marju Lauristin (SDE) ning välispoliitika valdkonnas Urmas Paet (REF).

"Marju Lauristini peamine fookus Euroopa parlamendis on olnud andmekaitse ja oma valdkonnas on ta pidevalt tõstnud esile digitaliseerimise mõjusid töösektorile ja sotsiaalpoliitikale," seisab Lauristini nominatsiooni põhjenduses. Samuti tuuakse välja, et sotsist professor on tööstuse digitaliseerimise raportöör ning aidanud korraldada Euroopa parlamendis sotisaaldemokraatide üritusi. Lisaks meenutatakse, et Lauristin on Rahvarinde üks loojatest ning olnud Eestis ka sotsiaalminister.

Paeti kohta mainitakse aga, et ta on olnud aktiivne kolme (välissuhete, eelarve ja regionaalse) komisjoni liige ja on samuti kahe suure teema raportöör. Lisaks meenutatakse Paeti ministriaega Eestis ning et alates eurosaadikuks saamisest on ta võidelnud Euroopa militaareelarve tõusu eest ning juhtinud tähelepanu Euroopa militaarvõimekuse tõstmise vajadusele.

Lauristinil on enda kategoorias konkurentideks veel itaallane Brando Benifei ja rumeenlane Emilian Pavel ning Paetil belglane Hilde Vautmans ja slovakk Eduard Kukan.

Euroopa palramendi ajakirja eurosaadiku auhind on mõeldud saadikute püüdluste ja tegevuse tunnustamiseks, kirjutab ajakirja peatoimetaja Brian Johnson tseremooniale mõeldud kodulehel. Johnsoni sõnul mõjutavad tänavu kogu tseremooniat ja ka auhinnakategoore laiemad ning globaalsed poliitilised teemad.

Auhinnale saab kandideerida eurosaadik, keda saab sinna nomineerida igaüks. Kandidaadi esitaja peab vähemalt 350 sõnaga selgitama, miks just tema valik peaks selles kategoorias võitma.

Kõikidest kandidaatidest valis ekspertidest ja liidritest koosnev paneel 23. jaanuaril välja igas kategoorias kolm, kes jätkavad kandideerimist kategooria esikohale.

Pärast nö shortlisti avalikustamist kohtub paneel uuesti, et valida välja igast kategooriast üks. Võitjad kuulutatakse välja 22. märtsil Brüsselis toimuval suurel galal.

Euroopa Parlament koosneb kokku 751 liikmest, kes on valitud laienenud Euroopa Liidu 28-st liikmesriigist.

Vaata kogu nominentide nimekirja siit!